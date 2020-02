Red 10:12 Ad Alghero, gli appuntamenti dedicati al vino Sabato 7 marzo tornano gli appuntamenti dedicati al gusto alla Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11. Il tema della serata sarà l´appassimento







I partecipanti potranno scoprire questo mondo attraverso i quattro vini proposti in degustazione: una Barbera del Monferrato (dal colore rosso intenso e profumo ricco di aromi di frutta rossa, marmellata e una nota boisé. Al palato è morbido dolce equilibrato con la tipica acidità del vitigno); un Rubicone Igt dalla Romagna (assemblaggio di uve Sangiovese - che regalano aromi fruttati con un tocco di freschezza - e Cabernet, appassite parzialmente in pianta, che donano concentrazione di aromi e sapori); un Primitivo (iconico vitigno pugliese, cui si affianca un gusto opulento di grande personalità ed eleganza).



La serata si chiuderà con le note dolci di un Recioto della Valpolicella (dal profumo intenso, di ciliegia concentrata e ribes, frutti di bosco densi e maturi, con un pizzico di cioccolato fondente. Un vino da dessert insolito, di potenza ed eleganza, armonico e seducente). I quattro vini saranno abbinati ad altrettanti assaggi di cibo ispirati al loro carattere. Come consuetudine i posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303, o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.