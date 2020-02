Antonio Burruni 17:29 Serie A: Cagliari-Roma nella domenica dei rinvii Il match, valido per la 26esima giornata del massimo campionato, rossoblu e giallorossi si sfideranno domani alle 18, sul manto erboso della Sardegna Arena. Nel fine settimana non si disputeranno Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina







Nella foto: l'arbitro Marco Di Bello Commenti CAGLIARI - Cagliari-Roma si gioca. E' questa la notizia in un week-end falcidiato dai rinvii per questioni di sicurezza (CoronaVirus). Nel fine settimana non si disputeranno le cinque gare originariamente previste a porte chiuse. Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina sono state rinviate a mercoledì 13 maggio. Per il match, valido per la 26esima giornata del massimo campionato, rossoblu e giallorossi si sfideranno domani, domenica 1 marzo, alle 18, sul manto erboso della Sardegna Arena. Dirigerà l'incontro il signor Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Pasquale De Meo di Foggia. Il quarto uomo sarà Antonio Giua di Olbia, mentre gli addetti al Var saranno Piero Giacomelli di Trieste e Damiano Di Iorio di Vico.Rolando Maran deve fare a meno dello squalificato Nandez e degli infortunati Ceppitelli, Faragò e Pavoletti, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; coppia centrale difensiva composta da Pisacane e Klavan, con Cacciatore e Pellegrini esterni; a centrocampo, Cigarini tra Ionita e Rog, con Nainggolan e Joao Pedro a supporto di Simeone. In panchina, i portieri Olsen, Rafael e Carboni; i difensori Lykogiannis, Mattiello e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa, Ladinetti ed Oliva; gli attaccanti Paloschi, Pereiro e Ragatzu.Mister Fonseca non avrà a disposizione lo squalificato Mancini e gli infortunati Diawara, Pastore, Pellegrini, Zaniolo e Zappacosta. E dovrebbe affidare la porta a Pau Lopez; difesa a quattro con Bruno Peres (preferito a Santon), Smalling, Fazio e Spinazzola (favorito su Kolarov); in mediana, Veretout e Cristante, con Under, Mikitaryan e Kluivert alle spalle di Kalinic (o Dzeko, non al meglio). In panchina anche i portieri Mirante e Fuzato; i difensori Cetin, Ibanez e Juan Jesus; il centrocampista Villar; gli attaccanti Perotti (in dubbio) e Carles Perez.Nella foto: l'arbitro Marco Di Bello