Antonio Burruni 9:42 Calcio a 5: Audax sconfitta a domicilio La compagine algherese ha ceduto per 2-3 al PalaCorbia contro l´Arzachena, nel match valido per il campionato regionale di serie C2. Così, gli smeraldini scavalcano i ragazzi di mister Baldino al quarto posto, ora con due punti di vantaggio. Ciro Di D´Antono e Andrea Sechi le reti locali







Così, gli smeraldini scavalcano i ragazzi di mister Baldino al quarto posto, ora con due punti di vantaggio. Nel primo tempo, gli ospiti hanno colpito al 19' con Youssef Bourzaine ed allo scadere con Sebastiano Soro.



La terza rete arriva in avvio di ripresa con Jamal Benzaroual. Al 42', Ciro D'Antonio accorcia le distanze. Poi, parapiglia in campo e l'arbitro sceglie di espellere Stefano Oggianu e Benzaroual. Al 58', Andrea Sechi firma il 2-3 per il serrate finale, ma il risultato non cambia più.



AUDAX ALGHERESE-ARZACHENA 2-3:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Toro, Dettori, Sechi. Allenatore Antonio Baldino.

ARZACHENA: Paslariu, Tirotto, Orecchioni, Laconi, Bourzaine, Marzeddu, Grieco, Soro, Benzaroual, Piras, Longu. Allenatore Gabriele Longu.

