Calcio a 5: vittoria per la Futsal

SECONDO TEMPO. Nella ripresa, si scuote la formazione cagliaritana, che dopo 2’ accorcia (4-1). Al 40’, Unali ruba palla nella metà campo avversaria ed insacca per il 5-1. Gli ospiti non ci stanno ed al 45’ trovano ancora il gol (5-2), ma Idili firma il 6-2 che regala tre punti pesantissimi. La salvezza è ancora possibile ma la Futsal dovrà iniziare a far risultato anche lontano da Alghero. Commenti ALGHERO - Vittoria per la Futsal. La compagine algherese batte 6-2 il Cus Cagliari nel match valido per il campionato regionale di serie C1. Una bella boccata d'ossigeno in chiave salvezza per i padroni di casa.Prima frazione di gioco quasi perfetta dei giallorossi. Unali grande protagonista, autore di una tripletta nei primi 5'. La squadra di mister Canu va al riposo sul 4-0 grazie al gol di Fozzi al 14’.Nella ripresa, si scuote la formazione cagliaritana, che dopo 2’ accorcia (4-1). Al 40’, Unali ruba palla nella metà campo avversaria ed insacca per il 5-1. Gli ospiti non ci stanno ed al 45’ trovano ancora il gol (5-2), ma Idili firma il 6-2 che regala tre punti pesantissimi. La salvezza è ancora possibile ma la Futsal dovrà iniziare a far risultato anche lontano da Alghero.