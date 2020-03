Red 7:16 Arst Sassari: novità da mercoledì Nel periodo per i lavori di bitumazione, che prevede il divieto di transito e sosta in Via Padre Zirano, l´Azienda ha deciso che gli arrivi e le partenze, saranno suddivise, secondo la destinazione, su due distinti capolinea provvisori: uno vicino alla stazione ferroviaria e l’altro in Via Turati



Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari, con apposita ordinanza, per consentire lavori di bitumatura, ha disposto, da mercoledì 4 marzo e fino al termine dei lavori, il divieto di transito e sosta in Via Padre Zirano [LEGGI] . Nel periodo dei lavori, l'Arst ha deciso che gli arrivi e le partenze, saranno suddivise, secondo la destinazione, su due distinti capolinea provvisori: uno vicino alla stazione ferroviaria e l’altro in Via Turati. Tutte le informazioni specifiche potranno essere reperite sul sito aziendale e nelle bacheche posizionate nei capolinea.