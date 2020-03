A.B. 9:19 Un nuovo successo per la Martial Gym Per la terza volta nel 2020, un atleta del sodalizio algherese ha centrato l´oro. Si tratta di Antonio Contu, che ha vinto le qualificazioni regionali di kumite della Fijlkam della categoria Cadetti disputate a Tempio Pausania







Nella foto: il premiato Antonio Contu Commenti ALGHERO - Si sono disputate a Tempio Pausania le qualificazioni regionali di kumite della Fijlkam della categoria Cadetti (quatordici-quindici anni d'età), valevoli per il titolo regionale. Per la terza volta nel 2020, un arleta algherese della Martial Gym ha centrato l'oro: è Antonio Contu.Prima di lui, Marta Sotgiu e Cecilia Gobbino hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, Junior e Senior. Con questa tripletta, in ogni categoria di agonisti Fijlkam c'e un atleta algherese. «Chissà se anche il loro maestro si cimenterà nella gara Master per fare il pieno di medaglie in questo 2020», chiosano sornioni dalla palestra algherese.Nella foto: il premiato Antonio Contu