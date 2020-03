Cor 12:00 Alghero: mercoledì mezza città senz´acqua Ancora problemi e disservizi con l´erogazione idrica nella città di Alghero. Mercoledì senz´acqua tutti i quartieri di Sant´Agostino, Alghero Sud e centro storico







La chiusura dell’acqua interesserà quindi i quartieri di Sant’Agostino, Alghero Sud e Centro Storico. I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 8 e si protrarranno fino alle ore 18. Commenti ALGHERO - Sempre problemi e ancora disservizi, ma perlomeno questa volta arriva la comunicazione ai cittadini ed alle attività dagli enti preposti. Mercoledì prossimo, 4 marzo, Abbanoa interverrà in via Manzoni per la sostituzione delle saracinesche nelle reti di distribuzione, nei tratti degli incroci con via Tarragona, via Giovanni XXIII° e via Sassari.Nel corso dei lavori pertanto si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle abitazioni di numerose vie: Sant’Agostino, via Valverde, via De Gasperi, viale della Resistenza, lungomare Valencia, lungomere Dante, in tutto il Centro Storico ed in via La Marmora.La chiusura dell’acqua interesserà quindi i quartieri di Sant’Agostino, Alghero Sud e Centro Storico. I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 8 e si protrarranno fino alle ore 18.