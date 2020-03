Cor 22:59 Tholos presenta gli ospedali di Alghero Venerdì 6 marzo l´Associazione per il museo presenterà nei locali della Biblioteca comunale “Rafael Sari” il volume “Ospedali di Alghero dal XVI al XX secolo” pubblicato recentemente in coedizione con Edicions de l´Alguer







Alla serata parteciperanno alcuni componenti del Gruppo di ricerca (Franco Sanna, Sandro Fiamma, Giovanna Tilocca) e Marco Milanese (professore ordinario di archeologia e Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari).

La presentazione sarà allietata da interventi musicali di Claudio Gabriel Sanna.



Nell’interessante volume, l'attenzione del gruppo si è rivolta anche ai protagonisti dei periodi trattati e ha cercato di ricostruire la loro biografia per mezzo dei vari documenti esaminati. Attraverso un argomento così particolare è stato possibile investigare pagine interessantissime della storia della nostra città, mettendo in evidenza fatti, luoghi e persone che, in ogni modo, hanno contribuito alla composizione della nostra identità cittadina. Commenti ALGHERO Il libro, frutto del lavoro di un gruppo di soci Tholos che da anni porta avanti un'attività di ricerca su vari aspetti della vita di Alghero, racconta la storia degli ospedali della città a partire dal primo del quale si ha notizia, l'ospedale di sant'Antonio Abate. Traccia dunque un percorso nel quale si approfondisce il rapporto tra strutture sanitarie e malattie, e ne delinea lo sviluppo nel tempo.Alla serata parteciperanno alcuni componenti del Gruppo di ricerca (Franco Sanna, Sandro Fiamma, Giovanna Tilocca) e Marco Milanese (professore ordinario di archeologia e Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari).La presentazione sarà allietata da interventi musicali di Claudio Gabriel Sanna.Nell’interessante volume, l'attenzione del gruppo si è rivolta anche ai protagonisti dei periodi trattati e ha cercato di ricostruire la loro biografia per mezzo dei vari documenti esaminati. Attraverso un argomento così particolare è stato possibile investigare pagine interessantissime della storia della nostra città, mettendo in evidenza fatti, luoghi e persone che, in ogni modo, hanno contribuito alla composizione della nostra identità cittadina.