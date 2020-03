Antonio Burruni 15:13 Basket: la Mercede vuole chiudere i conti Dopo la vittoria in gara1, questa sera la compagine algherese giocherà sul parquet del Su Planu gara2 dei quarti di finale del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. In stagione,le due squadre si sono sfidate in quattro occasioni, con tre vittorie per le ragazze di coach Manuela Monticelli







In stagione,le due squadre si sono sfidate in quattro occasioni, con tre vittorie per le ragazze di coach Manuela Monticelli, l'ultima appena quattro giorni fa, 90-77 al PalaCorbia. Non sarà però semplice per Spiga e compagne visto che, se ad Alghero hanno sempre conquistato la vittoria (90-74 il 5 ottobre, all'esordio in campionato, e 62-58 il 22 febbraio, nel match valido per la Fase ad orologio), l'unico match disputato a Cagliari ha visto il quintetto di coach Serra spuntarla dopo due tempi supplementari (85-81, il 24 novembre, nel match valido come primo turno di ritorno).



Come triste consuetudine, coach Monticelli deve fare a meno dell'infortunata Tijana Mitreva. Convocate Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozobashiovska, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Marta Solinas, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda. Commenti ALGHERO - La Mercede vuole chiudere i conti. Dopo la vittoria in gara1, questa sera (mercoledì), alle 20.30, la compagine algherese giocherà sul parquet del Su Planu gara2 dei quarti di finale del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.In stagione,le due squadre si sono sfidate in quattro occasioni, con tre vittorie per le ragazze di coach Manuela Monticelli, l'ultima appena quattro giorni fa, 90-77 al PalaCorbia. Non sarà però semplice per Spiga e compagne visto che, se ad Alghero hanno sempre conquistato la vittoria (90-74 il 5 ottobre, all'esordio in campionato, e 62-58 il 22 febbraio, nel match valido per la Fase ad orologio), l'unico match disputato a Cagliari ha visto il quintetto di coach Serra spuntarla dopo due tempi supplementari (85-81, il 24 novembre, nel match valido come primo turno di ritorno).Come triste consuetudine, coach Monticelli deve fare a meno dell'infortunata Tijana Mitreva. Convocate Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozobashiovska, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Marta Solinas, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda.