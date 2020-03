Red 21:51 Anticorruzione Merloni a Cagliari Domani mattina, il presidente dell´Autorità nazionale Anticorruzione interverrà al convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell´Università degli studi di Cagliari, nell´Aula Maria Lai, in Via Nicolodi







Nella foto: Francesco Merloni Commenti CAGLIARI - Sarà all’Università degli studi di Cagliari, domani, giovedì 5 marzo, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Francesco Merloni, per partecipare ad un convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali nell'aula “Maria Lai” dal titolo “Dove va l’anticorruzione? Un bilancio del sistema italiano”. Merloni, che dal 24 ottobre 2019 ha presto il posto di Raffaele Cantone, terrà la relazione conclusiva su un tema di estrema attualità: “Corruzione e pubblica amministrazione. Il modello italiano”.L'incontro si terrà a partire dalle 10, in Via Nicolodi: dopo i saluti istituzionali sarà Paola Piras, professore ordinario di Diritto amministrativo, ad entrare nel vivo dei lavori con il tema “Conoscere e misurare per prevenire la corruzione”. Seguiranno le relazioni di Enrico Carloni (Università di Perugia), che parlerà su "L'anticorruzione e le riforme amministrative” e Massimo Occhiena, dell'Università di Sassari, su “Disciplina anticorruzione e attività amministrativa”.Le conclusioni, come detto, saranno affidate a Merloni, autore di numerose pubblicazioni sul tema. Il suo ultimo libro “Corruption and public administration. The italian case in a comparative perspective” è stato pubblicato lo scorso anno da “Routledge”, una delle case editrici inglesi più accreditate. Il convegno è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e ha ottenuto l’accreditamento dall’Ordine degli avvocati di Cagliari.Nella foto: Francesco Merloni