Bilancio di Previsione nell´Aula sassarese

Commenti SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari è convocato a Palazzo Ducale martedì 10 marzo, alle 10, per discutere l'approvazione del Bilancio di previsione 2020–2021 ed i suoi allegati, in relazione all'Esercizio finanziario 2020. I lavori potranno proseguire mercoledì 11, alle 9.