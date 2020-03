Red 14:28 Legge 20: rinnovi a Porto Torres Gli Uffici delle Politiche sociali del Comune hanno reso noto che gli utenti in possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi della Legge regionale 20/97 possono presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione per l’annualità 2020 all’Ufficio Protocollo







Per quanto riguarda le nuove istanze, i cittadini interessati in possesso dei requisiti possono presentare richiesta negli uffici dei Servizi sociali comunali, previo appuntamento con l'assistente sociale. Per i rinnovi, per garantire la continuità del sussidio, gli interessati devono consegnare la documentazione entro le 12 di giovedì 30 aprile.



È eventualmente possibile fissare un appuntamento, per chiarimenti ed informazioni, con gli operatori che sono a disposizione nella sede di Via delle Vigne. Si può anche telefonare al numero 079/5008550.