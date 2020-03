Cor 16:10 Maracalagonis: 80enne cadavere in auto Giallo nelle campagne di Maracalagonis. L´uomo è stato trovato con un colpo di pistola alla testa. Nessuna arma da fuoco però sarebbe stata rinvenuta all´interno della macchina. S´indaga per omicidio



CAGLIARI - Giuseppe Pintori, 80 anni, è stato trovato cadavere questa mattina (venerdì) nelle campagne di Maracalagonis, non lontano dall'acquedotto di Corongiu. La Suzuki di proprietà del pensionato era parcheggiata sul ciglio di una stradina bianca: L'uomo all'interno, con un colpo di pistola alla testa, ma dell'arma da fuoco nessuna traccia. L'allarme alle forze dell'orine è scattato intorno alle 9: un passante avrebbe notato il cadavere nell'auto. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine e del magistrato di turno col medico legale. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo dell'80enne.