Cor 12:00 Spaccio a Nuoro, sequestrata marijuana La Polizia sequestra tre etti di marijuana a Nuoro e denuncia per detenzione illegale di sostanza stupefacente un 23enne del luogo. Lo spaggio alla fermata dei bus







La Polizia di stato, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato un 23enne trovato in possesso di tre etti di marijuana pronta per lo spaccio e di un bilancino di precisione. La Squadra Mobile aveva ricevuto segnalazioni di spaccio nei pressi del deposito Arst di viale Sardegna. Sono iniziati quindi una serie di appostamenti e poi è scattato il blitz all'interno di una abitazione. La droga era contenuta in alcuni sacchetti di plastica.