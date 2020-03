Da lunedì a Sassari riparte Sirio

5/3/2020 Sardegna e Corsica isolate: inaccettabile «I collegamenti devono essere ripristinati al più presto, al di là delle condizioni meteo di queste ore, superando una volta per tutte l’emergenza e riaprendo un servizio necessario non solo per il nord dell’Isola, ma per l’intera regione», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais