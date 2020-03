Cor 11:15 «Più controlli in aeroporti e stazioni» E´ quanto chiede in Parlamento Eugenio Zoffili, il deputato della Lega e presidente del Comitato bicamerale di controllo sull’ attuazione dell’ accordo di Schengen per contrastare il coronavirus



Commenti CAGLIARI - «La settimana scorsa ho ribadito in aula a Montecitorio, con un’interpellanza urgente al Governo, la necessità di correggere le disposizioni sui controlli sanitari negli aeroporti italiani, introducendo la misurazione della temperatura corporea con termoscan quando si prende l’aereo, all’area imbarchi, e non solo quando si arriva a destinazione per una maggiore sicurezza di tutti. Chiedo che la misura venga inserita con urgenza nel nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus con l’introduzione di controlli sanitari con termoscan anche nelle stazioni ferroviarie. Seppur con grande ritardo, la predisposizione di queste elementari misure di buonsenso garantirebbe ulteriore prevenzione contro i contagi e maggior tranquillità per chi usa questi mezzi di trasporto. Sulla salute della cittadinanza e sulle materie di Protezione Civile non si può essere superficiali». Così Eugenio Zoffili, il deputato della Lega e presidente del Comitato bicamerale di controllo sull’ attuazione dell’ accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.