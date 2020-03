Cor 12:51 Sagra del carciofo: anniversario virtuale Per rispettare ugualmente la tradizione che da trent’anni segna la comunità di Uri lunedì 9 marzo, dalle 12, gli organizzatori festeggeranno virtualmente questo trentennale



facebook permetterà di riunire quanti avrebbero partecipato alla Trentesima Sagra del Carciofo. Durante l’incontro virtuale sarà presentato il libro di Giuseppe Sechi “Uri e la sua Sagra del Carciofo” e inaugurato il murales che già colora la facciata della Casa Comunale. Commenti «Non scoraggiamoci, la Sagra del Carciofo non è annullata ma solo rinviata», avevano scritto a seguito del decreto governativo il presidente della Pro Loco Angelo Garroni e la sindaca Lucia Cirroni. Per rispettare ugualmente la tradizione che da trent’anni segna la comunità urese lunedì 9 marzo, dalle 12, gli organizzatori festeggeranno virtualmente questo trentennale. Una direttapermetterà di riunire quanti avrebbero partecipato alla Trentesima Sagra del Carciofo. Durante l’incontro virtuale sarà presentato il libro di Giuseppe Sechi “Uri e la sua Sagra del Carciofo” e inaugurato il murales che già colora la facciata della Casa Comunale.