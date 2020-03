Cor 16:24 Servizi a distanza: Abbanoa contro il virus In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative alle azioni di contrasto al Corona virus, l’Azienda ha potenziato tutti i servizi disponibili per offrire assistenza senza doversi muovere da casa







Numero verde 800.062.692. Gli operatori sono a disposizione da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.15. Il servizio è gratuito da rete fissa e a tariffa ripartita da cellulare. Numero verde 800.022.040 operativo h24 tutti i giorni il servizio gratuito di segnalazione guasti. Commenti SASSARI - In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative alle azioni di contrasto al Corona virus, Abbanoa invita i clienti a presentarsi agli sportelli solo in caso di estrema urgenza per evitare assembramenti. L’Azienda ha potenziato tutti i servizi disponibili per offrire assistenza senza doversi muovere da casa:Sportello online. Direttamente dal sito internet internet dove è possibile presentare quasi tutte le tipoligie di richieste (attivazione, subentro, reclamo, etc.) verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le tue autoletture.App Abbanoa. È il servizio per smartphone e tablet con sistemi operativi IOS e Android. Tramite l’App puoi verificare, ovunque ti trovi e in qualunque momento, la tua situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le tue autoletture.Servizio mail. Per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltura, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) basta a scrivere a info@abbanoa.itNumero verde 800.062.692. Gli operatori sono a disposizione da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.15. Il servizio è gratuito da rete fissa e a tariffa ripartita da cellulare. Numero verde 800.022.040 operativo h24 tutti i giorni il servizio gratuito di segnalazione guasti.