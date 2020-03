Cor 20:00 Il calcio regionale si ferma fino al 3 aprile «Come Consiglio Direttivo della abbiamo ritenuto che non bastasse fermarsi alle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. approvato l’8 marzo ma che bisognasse adottare una decisione coerente con il momento che il Paese sta vivendo»







«Il perpetrarsi dell'emergenza nazionale relativa alla diffusione del Corona Virus - si legge nel comunicato della Figc - impone la strategia preventiva di arginare la possibilità che azioni e comportamenti della quotidianità, ivi compresa la pratica dell'attività calcistica in tutte le sue forme, tempi e relative aggregazioni, possa pregiudicare la salute delle persone». Per garantire la salute di tutti coloro che operano quotidianamente al servizio del mondo dilettantistico, il Consiglio Direttivo ha inoltre disposto la riduzione dei servizi al pubblico presso tutte le sedi, sospendendo tutti quelli connessi all'attività agonistica.



In ottemperanza di quelle che sono le modalità fortemente dettate dalle autorità ministeriali la Lnd ha deciso così di fermare da subito l'attività fino al 3 aprile 2020.



