Ufficiale: scuole chiuse fino al 3 aprile

Commenti ROMA – All'interno del Decreto “Io resto a casa”, che il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha annunciato in una conferenza stampa [LEGGI] e firmerà tra pochi minuti, c'è anche un occhio verso la scuola. Infatti, le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, isole comprese, rimarranno chiuse fino a venerdì 3 aprile.