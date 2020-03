Red 21:42 CoronaVirus: tutta Italia è zona rossa L´annuncio è stato dato pochi minuti fa in conferenza stampa dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: «manovre più dure e stringenti contro il virus per tutelare la salute dei cittadini»







Nella foto: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Commenti ROMA – Io resto a casa. E' il nome del provvedimento che tra poco verrà firmato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, annunciato dallo stesso premier, che ha annunciato: «manovre più dure e stringenti contro il virus per tutelare la salute dei cittadini», per un'Italia “zona protetta”.Ad oggi (lunedì) sono 7.985 i malati per CoronaVirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri, mentre le persone guarite sono 724, 102 in più rispetto a ventiquattro ore fa. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile.Sono 463, 97 in più di ieri, i morti legati al CoronaVirus sul territorio nazionale, mentre i malati ricoverati in terapia intensiva sono 733 (+83 rispetto a ieri). Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. I dati sono stati forniti dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.Nella foto: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte