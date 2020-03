Alghero: sospesi i mercatini all´aperto

9/3/2020 «Le merci devono continuare a viaggiare» «Il Governo precisi subito che le “esigenze lavorative”, indicate nel Dpcm, quali causa di deroga al divieto di qualsiasi movimento sia da e per le zone rosse, sia all’interno delle stesse, devono essere intese nel senso che le attività produttive e i trasporti connessi, anche in entrata ed in uscita da queste aree del Paese, devono necessariamente proseguire»¸ chiede TrasportoUnito