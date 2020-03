Red 20:11 Riduzione trasporto pubblico locale: Deidda favorevole «Condivido pienamente la proposta del Gruppo consigliare di Fratelli d’Italia costituito da Mura, Piga e Mundula in Regione, riguardo la riduzione del trasporto pubblico locale su gomma e rotaia per far fronte all’emergenza coronavirus”, dichiarazione il deputato di FdI Salvatore Deidda







«Trovo giusto ridurre il numero delle corse (come chiaramente espresso dai consiglieri) che non riguardano i pendolari che si muovono per motivi di lavoro, in modo tale che il mezzo pubblico non sia da stimolo per i giovanissimi per spostarsi in città senza motivo e sostengo la tesi del fatto che vengano considerate anche le difficoltà oggettive che si hanno nel verificare le certificazioni di chi viaggia sul trasporto pubblico e non con mezzi privati. Suggerisco inoltre . Prosegue Deidda - di ridurre tali corse come avviene per i giorni festivi».



«Siamo a conoscenza di eventuali e potenziali disagi che una riduzione del servizio pubblico potrà provocare alla comunità (come già affermato dai promotori della richiesta), ma riteniamo essere una misura di buon senso che va anche nella direzione di tutelare il personale e gli autisti del trasporto locale», conclude il deputato di Fratelli d'Italia.



