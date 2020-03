Red 13:44 Confcommercio chiede più sforzi dal Governo «Bene i 12miliardi, ma devono essere erogati immediatamente e senza farraginosità», dichiara il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti







«Questi 25miliardi di euro, di cui 12miliardi subito a disposizione, sono ossigeno puro per le imprese e per i lavoratori, ma devono essere erogati immediatamente, senza farraginosità, senza dispersione e con criteri mirati - prosegue il presidente dell'associazione di categoria - secondo il quale è necessario anche intervenire sugli sfratti per morosità. In caso contrario, chi oggi non sta fatturando rischia di perdere il proprio locale.



«Bene la cassa integrazione in deroga per le microimprese, bene le tutele ai lavoratori autonomi, bene la sospensione dei mutui e la possibilità di accedere a forme agevolate di credito. Ma è indispensabile prevedere anche il blocco immediato degli sfratti per morosità, altrimenti si rischia che migliaia di piccole attività che in questo momento non stanno fatturando, finiscano per perdere i propri locali. Attendiamo ulteriori misure nei prossimi giorni da parte del Governo e delle Amministrazioni regionali e locali perchè questa ha tutta l'aria di essere una crisi di non breve durata. Ecco perché è essenziale che anche l'Unione europea ci venga in aiuto prevedendo un'ulteriore iniezione di liquidità nel nostro sistema imprenditoriale che, altrimenti, rischia di non rialzarsi da questa emergenza sconcertante e senza precedenti nella storia repubblicana del nostro Paese», conclude Bertolotti.



Nella foto: il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti Commenti CAGLIARI - «Le misure del Governo vanno nella direzione giusta e stanno rispondendo alle esigenze manifestate dalla nostra Organizzazione ma occorre uno sforzo ancora maggiore ed è essenziale fare presto». Questa la prima dichiarazione del presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, che chiede anche l’erogazione immediata dei 12miliardi subito a disposizione, con criteri mirati.«Questi 25miliardi di euro, di cui 12miliardi subito a disposizione, sono ossigeno puro per le imprese e per i lavoratori, ma devono essere erogati immediatamente, senza farraginosità, senza dispersione e con criteri mirati - prosegue il presidente dell'associazione di categoria - secondo il quale è necessario anche intervenire sugli sfratti per morosità. In caso contrario, chi oggi non sta fatturando rischia di perdere il proprio locale.«Bene la cassa integrazione in deroga per le microimprese, bene le tutele ai lavoratori autonomi, bene la sospensione dei mutui e la possibilità di accedere a forme agevolate di credito. Ma è indispensabile prevedere anche il blocco immediato degli sfratti per morosità, altrimenti si rischia che migliaia di piccole attività che in questo momento non stanno fatturando, finiscano per perdere i propri locali. Attendiamo ulteriori misure nei prossimi giorni da parte del Governo e delle Amministrazioni regionali e locali perchè questa ha tutta l'aria di essere una crisi di non breve durata. Ecco perché è essenziale che anche l'Unione europea ci venga in aiuto prevedendo un'ulteriore iniezione di liquidità nel nostro sistema imprenditoriale che, altrimenti, rischia di non rialzarsi da questa emergenza sconcertante e senza precedenti nella storia repubblicana del nostro Paese», conclude Bertolotti.Nella foto: il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti