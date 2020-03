Red 14:57 Fuori casa senza giustificazione: denuncia a Tonara Martedì, attorno alle 23, i Carabinieri della Stazione di Ovodda hanno sorpreso un operatore socio sanitario vicino alla zona industriale in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute



TONARA - Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tonara per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Martedì, attorno alle 23, nel corso dei servizi di controllo del territorio per la repressione dei reati in genere e, in questo delicato periodo, per garantire il rispetto delle misure emanate in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri della Stazione di Ovodda hanno sorpreso un operatore socio sanitario vicino alla zona industriale in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.



L’uomo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità per aver violato le norme relative alle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Proseguono i controlli promossi dal Comando provinciale di Nuoro nella speranza che le finalità preventive vengano perseguite senza l’esigenza di ulteriori provvedimenti sanzionatori.