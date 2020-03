Red 10:21 «Tirocini sospesi per tutto marzo» «Per tutelare la salute dei cittadini beneficiari si è resa necessaria la sospensione dei tirocini formativi fino a quando l’emergenza sanitaria del CoronaVirus verrà superata». Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, dopo l’emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri







Pertanto, sono interessati dalla sospensione: i tirocini in corso a valere sull'Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2019 Por Fse 2014-2020-Asse I–Occupazione-Azione 8.5.1; i tirocini relativi all’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocini Tvb Sardegna LavOro Por Fse 2014-2020–Asse I–Occupazione–Azione 8.5.1. Ed ancora, i tirocini regionali ed i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione; i tirocini giudiziari.



In virtù della sospensione, da oggi (giovedì), così come comunicato dall'Agenzia per le Politiche attive del lavoro, non è consentito al tirocinante il prosieguo delle attività di tirocinio. L’esponente della Giunta Solinas precisa che «i beneficiari dei Tirocini Over 35/2020 potranno usufruire e/o riprendere gli stessi non appena sarà cessato il periodo di sospensione, per i quali peraltro la Regione sta reperendo ulteriori risorse per poter ampliare la platea di beneficiari».



