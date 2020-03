Cor 14:40 Ryanair precarica l´Alghero-Pescara Il collegamento riveste una novità assoluta per i due scali. Sarà operativo con frequenza bisettimanale nel periodo estivo dal 2 giugno al 29 settembre.







Il volo tra l'Aeroporto d'Abbruzzo ed il Riviera del corallo sarà operativo due volte alla settimana, il martedì e la domenica. La low cost irlandese assicurerà la tratta nel periodo estivo dal 2 giugno al 29 settembre.



I voli dovrebbero avere il seguente operativo: partenza da Pescara alle 17.15 e da Alghero alle 18.55 il martedì; mentre la domenica il decollo da Pescara è programmato alle ore 11.50, mentre dalla Sardegna si parte alle 13.30. Il collegamento riveste una novità assoluta per i due scali. I voli saranno in vendita dalle prossime ore. Commenti ALGHERO - In uno dei momenti più difficili per il turismo nell'isola ed il trasporto aereo in particolare, con l' aeroporto di Alghero chiuso fino al 25 marzo in ossequo alle disposizioni del Governo per il contenimento del Covid-19, una notizia positiva. La Ryanair precarica sul calendario il nuovo collegamento Alghero-Pescara di prossima apertura.Il volo tra l'Aeroporto d'Abbruzzo ed il Riviera del corallo sarà operativo due volte alla settimana, il martedì e la domenica. La low cost irlandese assicurerà la tratta nel periodo estivo dal 2 giugno al 29 settembre.I voli dovrebbero avere il seguente operativo: partenza da Pescara alle 17.15 e da Alghero alle 18.55 il martedì; mentre la domenica il decollo da Pescara è programmato alle ore 11.50, mentre dalla Sardegna si parte alle 13.30. Il collegamento riveste una novità assoluta per i due scali. I voli saranno in vendita dalle prossime ore.