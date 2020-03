Red 22:35 Chiusi 23 aeroporti da sabato, c’è Alghero A causa della ridotta mobilità e per contenere l´emergenza CoronaVirus, il Governo ha deciso di recepire la comunicazione dell´Enac e chiude fino a mercoledì 25 marzo più della metà degli scali italiani. Stop anche alle operazioni su Olbia (ma lo scalo è già chiuso per riqualificazione sulla pista)







ALGHERO - A causa della ridotta mobilità e per contenere l'emergenza CoronaVirus, il Governo ha deciso di recepire la comunicazione dell'Enac e chiude fino a mercoledì 25 marzo più della metà degli scali italiani: ventitre su quaranta. Tra questi, c'è anche il "Riviera del corallo" di Alghero. Stop anche alle operazioni su Olbia (ma il "Costa Smeralda" è già chiuso per riqualificazione sulla pista). Resta invece aperto il "Mario Mameli" di Cagliari-Elmas.

La notizia era già nell'aria da diverse ore [LEGGI]. Tre i criteri: collocazione geografica, capacità infrastrutturale dello scalo e collegamenti insulari. Tra gli altri ventuno aeroporti chiusi, anche Milano-Linate, Roma-Ciampino e e Bergamo-Orio al Serio. Ed ancora, scali come Brindisi, Comiso, Firenze, Olbia, Perugia. Ed ancora Reggio Calabria, Rimini, Trapani, Treviso, Trieste e Verona.

Dopo una giornata convulsa, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto che dispone lo stop al traffico passeggeri (non le operazioni cargo e le emergenze). Stop che non scatta da domani, venerdì 13 marzo, ma da sabato 14. Restano aperti anche Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa (che sposta le operazioni al Terminal 2, chiudendo il T1), Napoli, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino (che interrompe i movimenti al Terminal 1 e lascia aperto solo il T3), Torino e Venezia.