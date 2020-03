Cor 12:00 Pasti caldi in piazza nella chiesa di San Vincenzo Sul posto saranno presenti alcuni volontari dell’associazione Sassari Soccorso, che, muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale (dpi), distribuiranno i pasti, invitando le persone a mantenere le previste distanze di sicurezza interpersonali







Anche la Polizia Locale di Sassari sarà sul posto per garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Durante la consegna si procederà, per quanto possibile, con la richiesta e registrazione dei nominativi e dei rispettivi indirizzi di residenza in modo da organizzare per i giorni successivi la consegna dei pasti a domicilio. Il 10 marzo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, che ha esteso la zona rossa a tutto il Paese, è stato attivato il C.O.C. (Centro operativo comunale).



La Protezione civile comunale assiste già dai primi giorni di emergenza sanitaria, con le organizzazioni di volontariato, le persone anziane, con disabilità, malate o con particolari fragilità. Consegna a domicilio farmaci e beni di prima necessità. Azioni che sono state estese alle strutture per anziani, alle strutture residenziali per minori, e in ogni caso a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. La Protezione civile sta inoltre supportando alcuni esercenti che non riescono con le loro forze a soddisfare le richieste di fornitura della spesa a domicilio. Per ogni necessità è possibile chiamare il numero 800615125.



Attualmente la Protezione civile comunale può contare sul fondamentale supporto dei volontari della Misericordia e dei Barracelli. Anche molti privati sono in prima linea nella collaborazione con la Protezione civile per supportare la popolazione. Diversi esercenti, soprattutto bar, hanno donato alimenti da consegnare alle persone indigenti e alcuni tassisti hanno messo a disposizione, 24 ore su 24 con auto sanificate e lavoratori in sicurezza, corse gratuite per il personale degli ospedali. I mezzi sono facilmente riconoscibili perché hanno una locandina esposta con l'immagine di un'infermiera che tiene in braccio l'Italia. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Protezione civile.