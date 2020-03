Cor 13:45 Gianfranco Satta (Progressisti): residenti penalizzati Lo precisa l´On. Gianfranco Satta (Progressisti) in merito alla sospensione dei trasporti di passeggeri da e verso la Sardegna: Tutta l´area settentrionale si vede esclusa tanto via mare quanto via aerea da ogni collegamento



Commenti «La lettura del decreto ministeriale, stilato su evidente richiesta della Regione, fa sorgere qualche punto interrogativo che sarebbe bene chiarire al più presto. L'aspetto sicuramente più importante e urgente su cui mi voglio soffermare ora è quello di segnalare la necessità di porre rimedio alla penalizzazione del Nord Sardegna. Tutta l'area settentrionale si vede esclusa tanto via mare quanto via aerea da ogni collegamento. Ci sono tanti residenti fuori dall'isola che ora vedrebbero veramente impossibilitato il rientro in famiglia. Urgente garantire quindi trasporti pubblici interni ad hoc verso Alghero, Sassari, Olbia e una frequenza adeguata atta a garantire il rientro o il diritto alla mobilità dei sardi per motivi di necessità». Lo precisa l'On. Gianfranco Satta (Progressisti) in merito alla sospensione dei trasporti di passeggeri da e verso la Sardegna [ LEGGI ].