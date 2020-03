video Cor 19:40 La voce di Pier Luigi Alvau risuona in città



In questo inedito contesto, Alguer.it apre il suo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura. L´omaggio di Pier Luigi Alvau ai lettori del Quotidiano di Alghero è con un poema a firma del poeta catalano Salvador Espriu. Ad Alghero Alvau è certamente uno dei massimi cultori contemporanei della poesia. Ed in questi giorni di isolamento, col suo enorme bagaglio storico-letterale ha scelto di allietare amici e conoscenti con un appuntamento social quotidiano (alle ore 17.30), nel quale interpreta versi di poeti diversi. Guarda e condividi il video su Alguer.tv