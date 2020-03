video Cor 9:24 Lotta al virus, mezzi in azione



Al via da questa notte le operazioni di sanificazione e disinfezione in tutto il territorio di Alghero, borgate comprese. Operai a lavoro nel centro città dalle 4 della mattina: tutte le vie, strade e piazze saranno interessate dall´intervento. Le immagini da Piazza Sulis e Largo Lo Quarter