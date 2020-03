Red 9:20 CoVid-19: il Cip non interrompe i servizi Il Consorzio industriale provinciale di Sassari e la sua società in house, l´Asa, continueranno a garantire i servizi pubblici di propria competenza. Dipendenti in telelavoro, presidiati depuratori e sedi consortili







Gli uffici delle sedi di Sassari potranno essere contattati attraverso il centralino, telefonando al numero 079/219002, che provvederà a comunicare il riferimento telefonico dei dipendenti in servizio attraverso la modalità del telelavoro. Invece, sarà garantita la presenza di un operatore nelle sedi degli agglomerati industriali e degli incubatori.



La conduzione dei depuratori di Porto Torres ed Alghero San Marco continuerà ad avvenire in presenza degli operatori, nel rispetto di stringenti misure di prevenzione. Inoltre, nei prossimi giorni, tutte le sedi del Consorzio saranno sottoposte ad interventi di sanificazione da parte di una ditta specializzata.



