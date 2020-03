Red 9:24 Alghero chiama, l´Era risponde L´European radio amateurs ha avviato una colletta per acquistare delle radio per poter dare la possibilità ai medici degli ospedali di Alghero, di Ozieri e di Sassari di comunicare fra loro dai vari reparti. Allo stesso tempo, qualora servisse altro materiale, verrà acquistato sempre dalle donazioni ricevute







Chiunque, può effettuare un bonifico all'Iban IT70D0335901600100000157135, Casuale: donazione acquisto beni ospedali Provincia di Sassari. Il tutto sarà documentato e rendicontato.



