Cor 12:51 «Casa Serena, personale allo stremo» Nursing Up chiede che venga avviata una immediata verifica della presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale all´interno della struttura e una immediata verifica dell´estensione della diffusione del Covid-19 in struttura



Nursing Up, sindacato delle professioni infermieristiche, sigla maggiormente rappresentativa del Comparto Sanità, si vede costretta a scrivere nuovamente riguardo le problematiche riscontrate presso struttura sassarese.



«Continuano ad arrivare a questa segreteria le segnalazioni di professionisti infermieri che denunciano la totale assenza di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che dovrebbero garantire la sicurezza del personale in servizio e limitare il contagio tra gli ospiti della struttura. In alcuni casi il personale è dovuto ricorrere a presidi di protezione acquistati autonomamente o inadeguati alla gestione del rischio, mentre si attendono ancora i risultati degli altri tamponi eseguiti presso la struttura. Questo determina un grave pericolo per gli operatori nonché un aggravio dello stress psicologico per chi deve garantire l'assistenza in condizioni già emergenziali».



Nei giorni scorsi il sindacato ha richiesto al Comune di Sassari e alla Coopas una verifica della presenza di adeguata dotazione di Dpi al personale al fine di evitare la situazione che invece, in base alle segnalazioni dei dipendenti, si sarebbe puntualmente venuta a creare. «Chiediamo pertanto che venga avviata una immediata verifica della presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale all'interno della struttura e una immediata verifica dell'estensione della diffusione del Covid-19 in struttura».



