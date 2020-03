Cor 10:58 Covid-19, prima vittima a Porto Torres Tra i numerosi decessi registrati a Sassari, anche un´anziana signora di Porto Torres. Era arrivata in Cardiologia, poi trasferita in Malattie infettive a causa delle complicazioni col virus



Covid-19. Si tratta di una anziana donna di 81 anni trasferita nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Sassari, dove è morta lunedì mattina. Inizialmente la donna era stata ricoverata in Cardiologia, ed era stata sottoposta al tampone dopo che diversi medici e infermieri del reparto erano risultati positivi al Covid-19. Reparto successivamente chiuso, bonificato e riaperto soltanto nella giornata odierna

PORTO TORRES - Dopo Alghero e Ossi, anche Porto Torres piange la prima vittima riscontrata positiva al.