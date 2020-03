Red 23:15 Edilizia privata: differimento termini e scadenze ad Alghero L´Assessorato comunale all´Edilizia privata ha disposto il differimento dei termini e delle scadenze del servizio Edilizia privata, Demanio e patrimonio, Manutenzioni, Urbanistica. Sospesi i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza







I termini per il rilascio dei permessi di costruire in deroga, in sanatoria, in accertamento di conformità ed i pareri preliminari sono differiti per un periodo non superiore a cinquantadue giorni. Stesso termine di differimento anche per il rilascio dei certificati di idoneità alloggio extracomunitari, di abbattimento barriere architettoniche, dichiarazioni di inagibilità e dei certificati di destinazione d’uso. Inoltre, i certificati, gli attestati, le concessioni ed i permessi, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, con scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità fino a lunedì 15 giugno.



Sono differiti anche i termini per la comunicazione di inizio lavori e fine lavori, nonché quelli di esecuzione di lavori come da ordinanze e di ingiunzione. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sono sospesi fino a martedì 30 giugno. Sono prorogati o differiti nel tempo, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Commenti ALGHERO - L'Assessorato all'Edilizia privata del Comune di Alghero ha disposto i differimenti temporali come disposto dal Decreto “Cura Italia”. In particolare, i termini di risposta alle richieste di accesso agli atti, per le verifiche dei procedimenti autocertificativi, per l’acquisizione dei pareri in conferenza di servizi asincrone, sono differiti per un periodo non superiore a cinquantadue giorni, ovvero quelli relativi e pendenti al 23 febbraio o iniziati in data successiva, fino a mercoledì 15 aprile.I termini per il rilascio dei permessi di costruire in deroga, in sanatoria, in accertamento di conformità ed i pareri preliminari sono differiti per un periodo non superiore a cinquantadue giorni. Stesso termine di differimento anche per il rilascio dei certificati di idoneità alloggio extracomunitari, di abbattimento barriere architettoniche, dichiarazioni di inagibilità e dei certificati di destinazione d’uso. Inoltre, i certificati, gli attestati, le concessioni ed i permessi, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, con scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità fino a lunedì 15 giugno.Sono differiti anche i termini per la comunicazione di inizio lavori e fine lavori, nonché quelli di esecuzione di lavori come da ordinanze e di ingiunzione. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sono sospesi fino a martedì 30 giugno. Sono prorogati o differiti nel tempo, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.