Piani personalizzati: proroga dei termini

23/3/2020 Poste: pensioni di aprile in pagamento da giovedì Accreditate il 26 marzo, con ritiro possibile da oltre 7mila Postamat. Invece, per chi deve necessariamente recarsi negli uffici postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Poste invita i cittadini a recarsi in ufficio esclusivamente per operazioni essenziali ed indifferibili