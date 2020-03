Antonio Cardin 8:23 L'opinione di Antonio Cardin Tutte le forze politiche devono collaborare



Ho letto con piacere nella stampa locale alcuni interventi che, nel solco che ha sempre caratterizzato la politica di Fortza Paris, dismettono la propria maglietta da tifosi e si mettono a remare nella stessa direzione. L'evento eccezionale che stiamo subendo lascerà strascichi dolorosi non solo umani, ma anche economici e l'appello accorato che ho letto di Enrico Daga [LEGGI] sulle testate locali fa da mosca bianca alla ridda di accuse e invettive che sta caratterizzando diversi gruppi politici.



Come fatto nel comunicato del 23 marzo, Fortza Paris si unisce all'appello di Enrico Daga, e anche del consigliere del Psd'Az di Porto Torres Bastianino Spanu, invitando tutte le forze politiche a collaborare ad ogni livello e in ogni situazione. Invitiamo dunque il governatore Cristian Solinas ad ascoltare questi appelli e ad usare, come scritto da Daga, «le migliori energie per uscire dal baratro e rivedere la luce».



Lo stesso appello credo vada rivolto a tutti i sindaci che, bisogna riconoscerlo, sono sempre in prima linea, ma che devono comunque ancor di più coinvolgere tutte le forze politiche nelle operazioni di controllo, sensibilizzazione e sostegno alla popolazione senza dimenticare, e usando anche un occhio di riguardo, le fasce più deboli.



* coordinatore nazionale Fortza Paris