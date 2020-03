Cor 12:00 Moratoria bancaria, l´Abi apre ai professionisti In una circolare, l’Associazione bancaria riconosce lavoratori autonomi e professionisti tra i beneficiari delle misure introdotte dal Governo per il sostegno finanziario delle micro e piccole imprese. Il presidente di Confprofessioni: un segnale importante per fare squadra contro l’emergenza



Commenti CAGLIARI - La moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese si estende anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID- 19 nel nostro Paese, con una circolare del 24 marzo, l’Associazione bancaria italiana (Abi) conferma l’orientamento del governo e riconosce i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra i soggetti beneficiari alle misure previste dal decreto. «I professionisti che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari potranno beneficiare della moratoria sulle revoche delle aperture di credito e dei prestiti e sulla sospensione dei versamenti delle rate dei mutui e dei canoni leasing», commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Si tratta di un passaggio importante per sostenere il settore professionale gravemente danneggiato dall’emergenza Coronavirus. La circolare Abi è un segnale molto forte e apre la strada alla necessità di fare squadra tra tutti gli attori economici in una fase drammatica per tutto il sistema produttivo italiano».