Cor 13:09 Bitti, tutti positivi nella casa per anziani



BITTI - E' massima l'allerta nella casa di riposo per anziani Su Meraculu di Bitti. Una ventina di ospiti, oltre ad alcuni assistenti, infatti, risultano positivi e quattro di loro sono stati immediatamente ricoverati al San Francesco di Nuoro nelle ultime ore. A risultare negativi sarebbero soltanto tre anziani, isolati precauzionalmente all'interno di una struttura ricettiva presente nel paese. Facilmente immaginabile la tensione nel quale il paese è sprofondato.