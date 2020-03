Red 23:27 Polizia locale: quattro denunce a Sassari Ottantasette controlli alle persone e quattordici agli esercizi commerciali, con quattro violazioni accertate. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19



SASSARI - Ottantasette controlli alle persone e quattordici agli esercizi commerciali, con quattro violazioni accertate. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (venerdì) ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.



Tre persone della stessa famiglia, tutte maggiorenni, provenienti da un altro Comune, sono state fermate insieme in auto, mentre due uomini hanno chiamato la Polizia locale perché fossero eseguiti accertamenti dopo un incidente, salvo poi non essere in grado di spiegare perché si trovassero in giro. Tutti hanno violato le norme in vigore per contrastare il Covid-19.