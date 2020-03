Red 8:22 Cosap, Icp e Tarig: proroghe a Porto Torres Con la delibera della Giunta comunale, è stata approvata a Porto Torres la proroga dei termini di scadenza per il pagamento del canone per l´occupazione di spazi ed aree pubbliche, della Tassa sui rifiuti giornaliera e dell’Imposta comunale sulla pubblicità



Commenti PORTO TORRES - Con la delibera della Giunta comunale, è stata approvata a Porto Torres la proroga dei termini di scadenza per il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della Tassa sui rifiuti giornaliera e dell’Imposta comunale sulla pubblicità. Per il contenimento del contagio da Covid-19, il termine di scadenza, inizialmente fissato per martedì 31 marzo, è prorogato a domenica 31 maggio. Inoltre, sono all'esame dell'Amministrazione comunale forme di sostegno alle famiglie ed alle imprese, da assumere nei prossimi mesi per alleggerire il peso dei tributi causato dall’emergenza CoronaVirus.