Cor 13:15 Buoni spesa: 800mila euro a Cagliari e Sassari, 300 ad Alghero Dare risposte a chi non ha più soldi più per fare la spesa. È a loro che sono indirizzate le misure contro l’emergenza alimentare: In Sardegna arrivano più di 12 milioni e mezzo: 800mila euro a Sassari e Cagliari, 500mila a Quartu, 300mila ad Alghero







In particolare, per la Sardegna saranno disponibili 12.551.726,44 di euro. Nel dettaglio, nell'isola sono stati destinati 814mila euro a Cagliari, 821mila a Sassari, 509mila a Quartu Sant'Elena, 446mila a Olbia, 300mila ad Alghero e 230mila euro a Nuoro, 219mila euro a Carbonia e 194mila euro a Oristano. Via via la ripartizione riguarda tutti i comuni della Sardegna con quote decrescenti in base anche alla popolazione.



Nella foto: una via della città di Alghero in piena emergenza coronavirus Commenti ALGHERO - Per fronteggiare la complessa situazione generata dall’emergenza Covid-19, il Governo ha stanziato 400 milioni per buoni spesa e acquisto diretto di cibo, di cui 386.945.839,14 euro in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, e 13.054.160,86 euro in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.In particolare, per la Sardegna saranno disponibili 12.551.726,44 di euro. Nel dettaglio, nell'isola sono stati destinati 814mila euro a, 821mila a, 509mila a, 446mila a, 300mila ade 230mila euro a, 219mila euro ae 194mila euro a. Via via la ripartizione riguarda tutti i comuni della Sardegna con quote decrescenti in base anche alla popolazione.Nella foto: una via della città di Alghero in piena emergenza coronavirus