Red 9:10 «Pronti ad accogliervi quando tutto finirà» Questo lo slogan del video emozionale pubblicato dal Parco naturale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana. In questo delicato momento di restrizione delle libertà individuali, le due aree protette algheresi invitano tutti «a riflettere sull’importanza del nostro patrimonio ambientale e sulla esigenza di tutelarlo e preservarlo»







«E noi siamo pronti ad accogliervi quando tutto questo sarà finito». Con questo slogan, ieri (domenica) è stato pubblicato un video emozionale di poco più di 2'30” che, attraverso un volo ideale di un grifone ed un tuffo ideale di un delfino, mostra alcuni dei meravigliosi luoghi del Parco naturale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana. E’ il prodotto di una nuova partnership avviata dalla direzione delle due riserve con il giovane emergente videomaker algherese Angelo Meloni, noto come “Basso2012”, tra i più quotati influencer locali, e molto conosciuto a livello internazionale. Il video è visibile sia nei canali social di Parco e Amp, ma anche in modalità ad alta risoluzione sul canale YouTube del Parco di Porto Conte e sul neonato portale web.



