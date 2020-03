Red 21:03 «La Sardegna perde una grande studiosa» «Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa della professoressa Franca Valsecchi, studiosa di botanica, mia concittadina, che tanto lustro ha dato alla Sardegna e ad Alghero», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais



ALGHERO - «Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa della professoressa Franca Valsecchi, studiosa di botanica, mia concittadina, che tanto lustro ha dato alla Sardegna e ad Alghero», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Le sue ricerche denotano amore per la scienza e per la propria terra, la classificazione e lo studio della flora endemica sarda, opere fondamentali, la includono in quel pugno di scienziati capaci di capire che nel piccolo del proprio giardino, nella conoscenza e divulgazione del proprio territorio si trova la verità e quindi la grandezza. Gli studi sulla flora, sulle cultivar antiche ed autocnone, sull'uso delle piante nella nostra cultura, dalla magia, all'alimentazione, all'industria, sono una via sulla quale la Sardegna troverà rispetto per se stessa e prosperità».



Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais