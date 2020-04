video Cor 11:21 Coronavirus, Italia chiusa fino al 13 aprile Il governo ha deciso di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell´informativa al Senato. Le immagini in diretta della seduta







CAGLIARI - Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sulla situazione dell'emergenza coronavirus in Italia, ha confermato il prolungamento delle misure restrittive in tutto il Paese.La decisione, ha specificato Speranza, è prorogare almeno fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate.I dati migliorano - ha poi aggiunto - ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali.