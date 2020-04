Cor 16:11 «Dati certi e commissario ad Alghero» Massima allerta nell´ospedale di Alghero e tensione altissima tra il personale medico e paramedico. Valdo Di Nolfo chiede dati certi, il commissariamento del presidio e l´apertura immediata di Terapia Intensiva







Così dopo l'Covid, ed i nella foto) chiede dati certi, protocolli chiari, l'immediata apertura della Terapia Intensiva ed il commissariamento dell'ospedale.



«Il Sindaco Conoci continua a non dare i dati sul Covid-19 ad Alghero. Intanto la situazione in medicina è complicata. Dopo un caso simile il reparto di ginecologia è stato messo in sicurezza: chiuso per due giorni, sanificato, sono stati fatti i tamponi a tutto il personale e poi ha riaperto. Durante le emergenze c'è bisogno di protocolli chiari. Chiediamo con forza che la stessa cosa avvenga immediatamente nel reparto di Medicina del Civile di Alghero e in tutti i reparti in cui ci siano casi positivi Covid-19 non precedentemente isolati» è la denuncia Valdo Di Nolfo. ALGHERO - Si complica la situazione nell'ospedale Civile di Alghero e dopo i recenti casi scoppiati a Sassari, cresce tra gli operatori la tensione per quello che potrebbe potenzialmente accadere. Apprensione dovuta anche all'assenza di dati ufficiali sull'andamento dell'epidemiologia in città.Così dopo l' allarme scoppiato martedì in Medicina , la morte questa notte di una seconda paziente algherese , in attesa della conferma dell'unità di crisi trattata dal Pronto soccorso, ed i nuovi casi di Urologia e Otorino , il consigliere comunale Di Nolfo () chiede dati certi, protocolli chiari, l'immediata apertura della Terapia Intensiva ed il commissariamento dell'ospedale.«Il Sindaco Conoci continua a non dare i dati sulad Alghero. Intanto la situazione in medicina è complicata. Dopo un caso simile il reparto di ginecologia è stato messo in sicurezza: chiuso per due giorni, sanificato, sono stati fatti i tamponi a tutto il personale e poi ha riaperto. Durante le emergenze c'è bisogno di protocolli chiari. Chiediamo con forza che la stessa cosa avvenga immediatamente nel reparto di Medicina del Civile di Alghero e in tutti i reparti in cui ci siano casi positivinon precedentemente isolati» è la denuncia Valdo Di Nolfo.