Allarme in Medicina ad Alghero paziente positivo

Covid-19: scattata l'emergenza è stato disposto l'immediato trasferimento a Sassari. Nel frattempo, in attesa dei test, non è chiara la sorte di tutti gli altri pazienti, del personale medico e infermieristico, anche perchè la struttura andrà incontro alla probabile chiusura per permettere la completa sanificazione. ALGHERO - Ancora problemi dall'interno delle strutture mediche, ed in primo piano ritornano ancora quelle dei presidi ospedalieri del Sassarese. Dopo il grande spavento per Ginecologia ad Alghero, col reparto blindato e riaperto soltanto per le emergenze, le pazienti trasferite e gli operatori sanitari in quarantena [ LEGGI ], precipita la situazione nel reparto di Medicina dell'ospedale Civile di Alghero. Un paziente, ricoverato da numerosi giorni ed in procinto di essere dimesso è invece risultato positivo al: scattata l'emergenza è stato disposto l'immediato trasferimento a Sassari. Nel frattempo, in attesa dei, non è chiara la sorte di tutti gli altri pazienti, del personale medico e infermieristico, anche perchè la struttura andrà incontro alla probabile chiusura per permettere la completa sanificazione.