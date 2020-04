Cor 16:00 Alghero: altri cinque sanitari positivi Dopo l'allarme scattato martedì in Medicina, problemi anche in altri reparti dell'Ospedale Civile di Alghero. Almeno cinque i casi di operatori sanitari coinvolti dal Covid-19



Covid-19 (disposti test per alcuni pazienti, medici e infermieri ma il reparto è rimasto parzialmente operativo) nuovi problemi da questa mattina nei reparti di Urologia e Otorino dell'ospedale Civile di Alghero. Scatta così una nuova emergenza sanitaria nella struttura ospedaliera: almeno cinque i sanitari risultati positivi e per altri si attende il responso dei test. Tamponi che comunque - come denunciano alcuni medici del nosocomio algherese - non verrebbero effettuati a tutti gli operatori, col grave rischio di rendere inefficaci le stringenti misure adottate per prevenire il contagio. ALGHERO - Dopo l' allarme scattato martedì in Medicina , col paziente in procinto di essere dimesso risultato positivo al(disposti test per alcuni pazienti, medici e infermieri ma il reparto è rimasto parzialmente operativo) nuovi problemi da questa mattina nei reparti di Urologia e Otorino dell'ospedale Civile di Alghero. Scatta così una nuova emergenza sanitaria nella struttura ospedaliera: almeno cinque i sanitari risultati positivi e per altri si attende il responso dei test. Tamponi che comunque - come denunciano alcuni medici del nosocomio algherese - non verrebbero effettuati a tutti gli operatori, col grave rischio di rendere inefficaci le stringenti misure adottate per prevenire il contagio.